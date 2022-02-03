أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير السلامة والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة المهنية، البيئة والسلامة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– سكرتير التقارير الطبية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، إدارة صحية، إدارة الأعمال، السكرتارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)