أعلنت وزارة الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير تطوير الأعمال/ قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز”؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الرياض.

شروط وظائف وزارة الاستثمار:

وبيّنت وزارة الاستثمار، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الاستثمار:

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م.

وأفادت الوزارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)