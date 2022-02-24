أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البحوث والدراسات (الرياض).

– مساعد إداري تنفيذي (جدة).

– مدير أول/ عمليات تجارة التجزئة (جدة).

التقديم على و وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)