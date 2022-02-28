أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التسويق التجاري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال) أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التدقيق الداخلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية) أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا للتأمين:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)