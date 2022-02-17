أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو لتقنيات التعليم:

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير الحلول المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وأوضحت شركة تيتكو لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)