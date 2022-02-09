أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)