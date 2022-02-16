أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– قائد عمليات تقنية المعلومات/ الشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الشبكات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)