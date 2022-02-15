أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– أمين صندوق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– محلل التخطيط وإدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)