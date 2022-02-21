أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محلل تخطيط القدرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، نظم المعلومات، إدارة الأعمال).

– مدر مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف متاجر بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)