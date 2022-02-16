أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت شركة مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل مبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال،الهندسة الميكانيكية)، أو التخصصات ذات الصلة.

– تنفيذي حسابات أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت شركة مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)