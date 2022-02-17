أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2022م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)