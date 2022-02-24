أعلنت وزارة الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل قسم التوثيق والأرشفة بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاستثمار:

وبيّنت وزارة الاستثمار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق أول التوثيق والأرشفة.

– منسق التوثيق والأرشفة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الاستثمار:

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022م.

وأفادت الوزارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)