أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين المخزن: شهادة الثانوية العامة، ويفضل شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مختبرات طبية: شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)