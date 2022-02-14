أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الأصول.

– مدير العمليات التشغيلية.

– مدير التسويق والتجارة

– محلل التسجيل.

– منسق خدمات.

– مهندس دعم فني.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)