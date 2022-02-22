أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس توصيل الخدمات (الرياض).

– مشرف فني ميكانيكي/ التايفون (الطائف).

– مدرب القوارب (الظهران).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 7 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)