أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم:

وأبرزت شركة علم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول/ مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة علم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)