أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إدارة المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال).

– محاسب مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– مهندس سلامة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

طريقة التقديم على وظائف ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).