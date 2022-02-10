أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والخبر، ومكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب ورشة عمل (عدد وظيفتين/ الرياض، والخبر).

– مشرف استقبال (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة، والخبر).

– موظف تمديد خط الإنتاج/ تفريغ الصناديق (عدد 5 وظائف/ جدة).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)