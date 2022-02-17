أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “مشرف ورشة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في المدن التالية: (جازان، والمدينة المنورة، وخميس مشيط، والرياض، والجبيل).

شروط وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأبرزت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص فني ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)