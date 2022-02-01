أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الاختبار والتشغيل/ مشروع مترو الرياض.

– مشرف التركيب/ مشروع مترو الرياض.

– مهندس التكليف والتكامل.

– مدير المبيعات/ محركات متوسطة الجهد.

– مسؤول إدارة الموقع.

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت شركة سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)