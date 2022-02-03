أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق رافعة شوكية.

– محضر طلبات.

التقديم على وظائف شركة بن زقر:

وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)