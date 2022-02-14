أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات المحدودة، وشركة الطريس السعودية للمقاولات” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مراقب عمال طرق: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة طرق.

– فني أنظمة التدفئة وتكييف الهواء (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)