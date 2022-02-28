أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في كل من جدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تطوير الأعمال (الرياض).

– محلل برامج (الرياض).

– معقب أول (الرياض).

– مسجل بحث قاعدة بيانات (الرياض).

– مدقق ثانٍ (جدة).

– إحصائي حيوي (جدة).

– عالم أبحاث أول (جدة).

– مهندس ثانٍ خدمة الرعاية الصحية (جدة).

– أخصائي توظيف ثالث (الأحساء).

– مسؤول شؤون طلاب ثانٍ (الأحساء).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 27 رجب 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 11 شعبان 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)