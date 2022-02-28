أعلنت شركة المدفوعات السعودية، التابعة لـ البنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول تطبيقات.

– أخصائي أول المخاطر التشغيلية.

– مسؤول إدارة العلاقات.

– مسؤول المصالحة والتسوية.

– أخصائي/ عالم البيانات.

طريقة التقديم على وظائف المدفوعات السعودية:

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)