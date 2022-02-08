أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الاستثمارات العامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال).

– أخصائي العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة).

التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)