أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بمحافظة الظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– محاضر/ مهارات حاسب آلي (عدد وظيفتين).

– محاضر/ فيزياء.

– فني سمعيات وبصريات.

التقديم على وظائف كلية الأمير سلطان الصحية:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)