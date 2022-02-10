أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رعاية تنفسية ثانٍ.

– طبيب استشاري مساعد/ الطب التلطيفي.

– طبيب استشاري/ الطب التلطيفي.

– فني تعقيم ثانٍ.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)