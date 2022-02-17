أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والديلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني اتصالات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو الشبكات).

– موظف استقبال: شهادة الثانوية العامة، ويفضل شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)