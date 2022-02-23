أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– مرمز طبي.

– أخصائي جراحة عامة.

– مدير التخطيط والدراسات/ إدارة الموارد البشرية.

التقديم على وظائف مستشفيات القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)