أعلنت شركة آركو للاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت شركة آركو للاستقدام، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مبيعات الأعمال (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مبيعات الأعمال (عدد 3 وظائف).

– أخصائي توظيف خارجي (عدد وظيفتين).

– سكرتير تنفيذي.

– محلل بيانات.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت شركة آركو للاستقدام، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)