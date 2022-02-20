أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وأبها، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المحاسبة (مطار الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– تنفيذي موارد البشرية (أبها): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مدير المحاسبة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)