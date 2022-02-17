أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب التدريب الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البترول، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– محلل أول الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف أرامكو روان للحفر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)