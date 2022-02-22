أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أول/ الدخل الثابت والشؤون القانونية للخزانة: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة الصندوق الرئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير الشؤون القانونية/ إدارة رأس المال والأصول: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ تنمية الأفراد: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)