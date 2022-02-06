أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المدينة المنورة، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي السلامة والصحة المهنية (المدينة المنورة).

– أخصائي السلامة والصحة المهنية (الدمام).

– أخصائي السلامة والصحة المهنية (جدة).

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)