أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للإسكان:

وبينت الشركة الوطنية للإسكان أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التدريب والتطوير.

– مسؤول تجربة الموظف.

التقديم على وظائف الشركة الوطنية للإسكان:

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)