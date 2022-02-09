أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمراكز التربية الخاصة في كل من الخبر، وبريدة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق إداري (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي نفسي (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص علم النفس.

– موظف دعم فني (بريدة): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)