أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (الرياض).

– مشرف المستودع (الرياض).

– محاسب (الخبر).

– أمين المخزن (المدينة المنورة).

طريقة التقديم على وظائف شركة الرقيب:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)