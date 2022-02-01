أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات:

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مهندس/ إدارة السلامة الميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي مهندس/ أنظمة الأنابيب: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس أجهزة (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الإلكترونيات.

طريقة التقديم على وظائف شركة بترو رابغ:

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)