أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الابتدائية والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سائق رافعة شوكية: الشهادة الابتدائية.

– مدير ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، أو الهندسة).

طريقة التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).