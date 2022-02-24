أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة طيران الإمارات:

وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف خدمات المطار.

– وكيل خدمات المطار.

طريقة التقديم على وظائف طيران الإمارات:

وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)