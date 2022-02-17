أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بمحافظة الظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– محاضر/ إدارة المعلومات الصحية (عدد وظيفتين).

– معيد/ صحة ورعاية الفم والأسنان (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تدريب (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف كلية الأمير سلطان الصحية:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)