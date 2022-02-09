أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: (أبو عريش، وخميس مشيط، وسراة عبيده، وبيشة، وصبيا، وجازان، والباحة، وبلجرشي، وأحد المسارحة، ونجران، ومحايل عسير، وأبها، والرياض).

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (أبو عريش).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (خميس مشيط).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (سراة عبيده).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (بيشة).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (صبيا).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (جازان).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (الباحة).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (بلجرشي).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (أحد المسارحة).

– موظف خدمة خضار (خميس مشيط).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (نجران).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (محايل عسير).

– محاسب مبيعات الدوام الموسمي (أبها).

– محاسب مبيعات/ موسمي (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)