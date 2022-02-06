أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام،.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمة العملاء.

– فني خدمة أول.

– ممثل مبيعات.

– فني تفتيش.

– فني مركبات ثقيلة.

– فني خدمات.

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 3 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)