أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول سلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن والسلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المشاريع، الإدارة، نظم المعلومات الإدارية).

طريقة التقديم على وظائف مركز الأمير سلطان:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)