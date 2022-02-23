أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب متخصص/ الأحياء الدقيقة.

– طبيب متخصص/ التخدير العام.

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية.

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية.

– أخصائي التصوير الاشعاعي.

– فني مختبر ثانٍ الجينوم.

– فني رعاية المرضى.

– سكرتير ثانٍ.

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)