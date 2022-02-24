أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وأكاديمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– طبيب نائب أول/ الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق.

– استشاري جراحة المخ والاعصاب.

– محاضر لغة عربية.

– محاضر فيزياء.

– أستاذ مساعد/ إدارة المعلومات الصحية.

– أستاذ مشارك/ تمريض.

التقديم على وظائف مستشفيات القوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)