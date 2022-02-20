أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من سكاكا، والرياض، وحائل، والدمام.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي:

وأبرزت إدارة مصرف الراجحي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مبيعات (سكاكا).

– استشاري مبيعات (الرياض).

– استشاري مبيعات (حائل).

– استشاري مبيعات (الدمام).

طريقة التقديم على وظائف مصرف الراجحي:

وأوضحت إدارة مصرف الراجحي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)