أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير وحدة مركز تجربة العميل.

– أخصائي الإدارة المالية.

– أخصائي التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة.

– أخصائي إصدار المنتجات الاستثمارية.

– أخصائي التزام المنتجات الاستثمارية.

– أخصائي إصدار الصكوك وأدوات الدين.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)