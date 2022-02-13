أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

وأبرزت هيئة المراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم جرافيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي، أو ما يعادلها.

– مطوّر نظم تطبيقات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 13 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)