أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني محركات وقود/ الهوك (تبوك).

– مشرف الصيانة/ التايفون (الطائف).

– مشرف المعايرة (الظهران).

– أخصائي أول الصيانة (الطائف).

– فني أول معالجة المعادن (الظهران).

– مشرف صيانة الأنظمة (تبوك).

– مهندس بحري (الجبيل).

– أخصائي التدريب البحري (الظهران).

– فني صيانة طائرات (الرياض).

– مدير تكامل تقنية المعلومات/ مشروع المرافق (الرياض).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)